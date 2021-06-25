كوريا توقع أول اتفاقية لفقاعة السفر مع سايبان

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من المقرر أن تنشئ كوريا الجنوبية أول "فقاعة للسفر" لها مع جزيرة "سايبان" التابعة للولايات المتحدة، وهي اتفاقية ستعفي الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، من الحجر الصحي الإلزامي عند دخول أراضي الطرفين.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أمس الثلاثاء إنها ستوقع الاتفاقية مع حكومة جزر "ماريانا" الشمالية اليوم الأربعاء في أحد الفنادق في سيول.وتعد سايبان أكبر جزيرة في أرخبيل ماريانا الذي يقع في غرب المحيط الهادئ.وبموجب الاتفاقية، سيتم السماح للمسافرين بالزيارات بدون الحجر الصحي الإلزامي بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية أو النهائية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وتشمل اللقاحات الخاضعة للإعفاء كلا من لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون.وسوف يتوجب على المسافرين تقديم شهادة تفيد بتلقي لقاح فيروس كورونا وشهادة بنتيجة سلبية لاختبار الفيروس تم إجراؤه في غضون 72 ساعة قبل المغادرة.