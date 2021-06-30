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السياسية

زعيم كوريا الشمالية يقول إن حادثا خطيرا وقع بسبب التراخي في جهود الحجر الصحي

Write: 2021-06-30 09:09:13

زعيم كوريا الشمالية يقول إن حادثا خطيرا وقع بسبب التراخي في جهود الحجر الصحي

Photo : YONHAP News

قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إن "حادثا خطيرا" قد وقع، ويمكن أن يهدد سلامة شعبه وبلاده، بسبب التراخي في مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء، وجه كيم انتقادات خلال ترؤسه اجتماعا موسعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم أمس الثلاثاء، حيث اتهم كبار المسؤولين بإهمال واجباتهم في تنفيذ تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وقال كيم إنه بسبب إهمال قرارات الحزب المهمة في مكافحة الوباء على الصعيد الوطني استعدادا لحدوث أزمة صحية عالمية، تسبب المسؤولون في حادث خطير يشكل تهديدا كبيرا على سلامة البلاد وشعبها.

ولم تقدم وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية المزيد من التفاصيل عن ذلك الحادث الخطير. ويذكر أن كوريا الشمالية ظلت تزعم أنها خالية من فيروس كورونا، لكنها اتخذت إجراءات صارمة ضد الوباء، بما في ذلك ضوابط مشددة على الحدود، وإجراءات أخرى لمكافحة الوباء، منذ أوائل العام الماضي.
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