كوريا تطالب بالدعم لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030

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دعت كوريا الجنوبية المجتمع الدولي إلى دعم محاولتها لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الثلاثاء، قدمت وزيرة التجارة "يو ميونغ هي" هذه المطالبة خلال عرض تقديمي أمام أعضاء مكتب المعارض الدولية في أثناء اجتماع عقد عبر الفيديو.وخلال العرض، كشفت "يو" عن ثلاثة محاور متصورة لمعرض بوسان العالمي 2030، وهي: "العيش المستدام مع الطبيعة"، و"التكنولوجيا من أجل الإنسانية"، و"منصة الرعاية والمشاركة". وقالت الوزارة إن كوريا الجنوبية تأمل في استضافة المعرض في مدينة بوسان الساحلية في الفترة من 1 مايو إلى 31 أكتوبر في عام 2030 تحت تلك العناوين الثلاثة.ومن المقرر الإعلان عن المدينة التي ستفوز بحق استضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030، في نوفمبر من عام 2023 بعد إجراء عمليات تفتيش في الموقع وإجراء تصويت من قبل 169 دولة عضوا في مكتب المعارض الدولية.ويذكر أن روسيا قدمت محاولة لاستضافة المعرض تحت شعار "التقدم البشري. الرؤية المشتركة لعالم التناغم".