انتعاش الإنتاج الصناعي الكوري في مايو

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زاد الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية بشكل طفيف في شهر مايو الماضي بالمقارنة مع الشهر الأسبق، في حين انخفض الاستهلاك بأسرع وتيرة منذ عشرة أشهر.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن إجمالي الإنتاج الصناعي للبلاد قد ارتفع بمقدار 0,1% في شهر مايو بالمقارنة مع ما كان عليه في شهر أبريل.وجاء هذا الانتعاش بعد انخفاض بلغ 1,2% في أبريل، وهو أكبر انخفاض على أساس شهري منذ مايو من العام الماضي.وأرجع التقرير هذا الانتعاش بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد البالغ 8,1% في الإدارة العامة على الرغم من الانخفاضات الإجمالية في إنتاج الصناعات التحويلية والبناء والخدمات.ومع ذلك، انخفض حجم مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بمقدار 0,18% في مايو مقارنة مع أبريل، وهو أكبر انخفاض منذ يوليو من العام الماضي.كما انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 3,5% على أساس شهري في مايو.