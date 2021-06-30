اكتمال شحن 7 ملايين جرعة من لقاحات فايزر إلى كوريا

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وصلت إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء شحنة مكونة من 650 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر، وهي تكفي لتطعيم 325 ألف شخص.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن اللقاحات، فإن الشحنة التي تعتبر جزءا من حوالي 66 مليون جرعة اشترتها كوريا الجنوبية مباشرة من شركة الأدوية الأمريكية، قد هبطت في مطار إنتشون الدولي في الساعة 1:35 صباحا.وكان من المقرر أن تتلقى كوريا الجنوبية 7 ملايين جرعة من لقاحات شركة فايزر حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، أي حتى آخر شهر يونيو الجاري، والتي اكتملت الآن بوصول أحدث دفعة من اللقاحات.ويتم تخصيص لقاحات فايزر، المكونة من جرعتين، لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وكذلك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما والذين تم استبعادهم من التطعيم بلقاحات أسترازينيكا نظرا لارتباطها بالتسبب في حدوث جلطات دموية نادرة، بمن في ذلك الجنود والعاملون الاجتماعيون الأساسيون.وقد حصلت كوريا الجنوبية، التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة، حتى الآن على خمسة أنواع من اللقاحات، تكفي لتطعيم ما يقرب من 100 مليون شخص.