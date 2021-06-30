واشنطن تؤكد احترامها لقرار سيول بعدم المشاركة في المناورات البحرية متعددة الجنسيات

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تحترم تماما قرار كوريا الجنوبية بعدم المشاركة في المناورات البحرية متعددة الجنسيات، وشددت على أن قرار سيول لا يؤثر على التحالف الثنائي بين البلدين.وأصدر المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" هذا الموقف أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عندما سئل عن ذلك الموضوع.ويذكر أن قوات البحرية الأمريكية وقوات البحرية الأوكرانية تستضيف بشكل مشترك مناورات "سي بريز 21" السنوية متعددة الجنسيات، والتي تضم خمسة آلاف جندي و32 سفينة و40 طائرة، من حوالي 30 دولة.وقالت كوريا الجنوبية في وقت سابق إنها تلقت الدعوة للمشاركة في التدريبات التي ستقام في البحر الأسود، لكنها قررت عدم المشاركة.وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن هذا القرار قرارٌ سيادي من قبل الدولة، ومن المؤكد أن كوريا الجنوبية يحق لها اتخاذ مثل هذا القرار، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تحترمه تماما.كما شدد على أن هذا القرار لا يغير من قوة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أو الالتزام الأمريكي تجاه شعب كوريا الجنوبية، أو التزامات واشنطن الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.