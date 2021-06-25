المدعي العام السابق يبدأ الممارسة السياسية الرسمية

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بدأ المدعي العام السابق "يون سونغ نيول" الممارسة السياسية الرسمية بالفعل.وبعد أن أعلن أمس عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة، قام بأول جدول عمل رسمي له من خلال حضور فعالية نظمتها إحدى الشركات الصحفية حيث جلس حول نفس الطاولة مع بعض زعماء المعسكر المعارض.فالتقى لأول مرة وجها لوجه بزعيم حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي.وقال يون إن الظروف لم تسمح لهما بإجراء حوار عميق، مضيفا أنه وعده بأن يلتقيا مجدَّدًا في أقرب وقت ممكن.وأوضح أنه من المهم إجراء حوار بواسطة قناة رسمية للحزب المعارض أولا بعد أن كان قد فتح مجالا لانضمامه إلى الحزب، مشيرا إلى تشاركه مع الحزب في الفلسفة السياسة وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس. وبعد ذلك زار يون مبنى التواصل التابع لمقر البرلمان حيث عقد اجتماعا مع الصحفيين هناك.من ناحية أخرى، يخطط الحزب الديمقراطي الحاكم لإنهاء تلقي طلبات مرشحيه للانتخابات الرئاسية التمهيدية اليوم.إذ قام محافظ مقاطعة كيونغ كي " لي جيه ميونغ" ورئيس الوزراء السابق "جونغ سيه كيون" ووزيرة العدل السابقة "تشو مي إيه" بالتسجيل في قائمة المرشحين اليوم، حيث بلغ عدد مرشحي الحزب 9 أشخاص.ومنهم رئيس الوزراء السابق "جونغ" والنائب "لي كوانغ جيه" اللذان ينويان مناقشة مسألة توحيدهما حتى الخامس من شهر يوليو القادم.من المقرر أن يقيم الحزب الحاكم مراسم خاصة للالتزام بتنفيذ انتخابات نزيهة بحضور إجمالي مرشحيه التمهيديين غدا الخميس، ويعقد حوارا صحفيا مشتركا من أجل تقديم أوجه المرشحين.