794 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال أمس الثلاثاء

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بجائحة كورونا 794 حالة خلال أمس ليرتفع العدد مرة أخرى إلى مستوى 700 حالة منذ 25 يوما.وشهدت العاصمة سيول 375 حالة جديدة لتسجل الأعلى منذ بدء هذا العام بعد أن توالت الإصابات الجماعية في المطاعم في منطقتي "مابو" و"سوتشو" وغيرهما.صرحت السلطات الصحية بأن وضع مكافحة الوباء خطير مشيرة إلى أن 83 % من إجمالي حالات الإصابة الجديدة حدثت في منطقة العاصمة الكبيرة.وشرحت أن المنطقة كانت تشهد 465 حالة إصابة جديدة بالمتوسط يوميا خلال الأسبوع الماضي بحيث تقترب من معيار المرحلة الثالثة من نظام التباعد الاجتماعي الجديد.وقد أشارت السلطات إلى أن حالات الإصابة الجديدة في فئة العشرينيات من العمر في منطقة العاصمة زادت بأكثر من 20 % خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع السابق، معربة عن القلق من زيادة حالات الإصابة بوتيرة سريعة بين فئة الشباب.وقالت إنه إذا زاد حجم حالات الإصابة الجديدة، سنقوم بتعديل مرحلة نظام التباعد الاجتماعي بسرعة.