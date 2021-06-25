الحكومة تعلن عن خطة التطعيم لشهر يوليو غدا

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من المقرر أن يتم الإعلان غدا الخميس عن تفاصيل خطة التطعيم ضد جائحة كورونا في شهر يوليو القادم.صرح فريق التعامل مع التطعيم المضاد للجائحة بأنه سيعلن في مؤتمر صحفي له غدا عن عدد الأشخاص الخاضعين للتطعيم وأنواع اللقاحات وجدول أعمال التطعيم خلال الشهر القادم.طبقا لخطة التطعيم في الربع الثالث من هذا العام والتي كُشف عنها حتى الآن، ستكون الأولوية في التطعيم لأولئك الذين لم يتلقوا التطعيم في النصف الأول من هذا العام.كما ستكون الأولوية لحوالي مائتي ألف شخص من كبار المسنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 عاما و74 عاما والذين تم تأجيل التطعيم لهم بسبب نقص اللقاحات، وحوالي 110 آلاف من القوى العاملة الأساسية من فئة العشرينيات من العمر والعاملين في المرافق الهشة.من المتوقع أن يتلقى هؤلاء لقاحات "فايزر" بحيث سيتلقون الجرعة الأولى منها في الفترة ما بين يوم 5 ويوم 17 من الشهر القادم، والجرعة الثانية في الفترة ما بين يوم 26 من نفس الشهر و7 من شهر أغسطس القادم.كما سيتلقى الطلاب في الصف الثالث الثانوي والمدرسون في المدارس الثانوية لقاحات فايزر بدءا من يوم 19 من الشهر القادم إلى نهاية الإجازة المدرسية الصيفية، بينما سيتلقى المدرسون والعاملون في المدارس الثانوية الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاما، لقاحات "فايزر " أو "موديرنا" بدءا من يوم 19 من الشهر القادم.وبعد ذلك سيخضع حوالي 4 ملايين مواطن تتراوح أعمارهم بين 55 عاما و59 عاما للتطعيم في الأسبوع الأخير من شهر يوليو القادم، بينما سيخضع 4 ملايين و500 ألف مواطن تتراوح أعمارهم ما بين 50 عاما و54 عاما للتطعيم في أوائل شهر أغسطس القادم. أما المواطنون الآخرون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما و49 عاما فسوف يخضعون للتطعيم بعد منتصف شهر أغسطس القادم.