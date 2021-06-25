متحف كيونغجو الوطني يقيم معرضا خاصا عن المعابد القديمة

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من المتوقع أن يقيم متحف كيونغجو الوطني معرضا خاصا بعنوان "أعشاب جديدة في الآثار القديمة" يتيح فرصة لمشاهدة الصور الفوتوغرافية الخاصة بالمعابد وآثارها في مدينة كيونغجو التي كانت عاصمة لمملكة شيلا. من المقرر أن يستمر المعرض حتى الثالث من شهر أكتوبر القادم.يستهدف هذا المعرض تقريب المسافة بين الزوار وفن الرسم للعقيدة البوذية في عصر مملكة شيلا قبل تعديل مركز شيلا لفن الرسم في نهاية هذا العام بحيث سيتم استعراض 57 صورة تصور الآثار البوذية في المدينة من بين الصور التي كان فنانو التصوير "هان سوك هونغ" و"آن جانغ هون" و"او سيه يون" المعروفون بتصوير الآثار الثقافية القيمة يصورونها خلال العقود الماضية.في القسم الأول من هذا المعرض الذي يتكون من ثلاثة أجزاء، سيتم الكشف عن صور تحتوي على آثار لمواقع المعابد القديمة مثل أحجار الأساسات والأبراج والأعمدة التي لم يبق لها أثر إلا في السجلات.وسيتم في الجزء الثاني منه عرض عدد من الآثار الثقافية البوذية في منطقة "نامسان" بالمدينة حيث لا يزال هناك حوالي 100 تمثال لبوذا وعشرات من الباغودات. أما في الجزء الثالث منه فسوف يتم تقديم كهف "سوكغول آم"، وهو الفن البوذي التمثيلي لملكة شيلا، بالصور الفوتوغرافية.