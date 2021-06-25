فريق كرة القدم الأولمبي يضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة النهائية

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انضم ثلاثة لاعبين مخضرمين، من بينهم المهاجم "هوانغ أوي جو" البالغ من العمر 28 عامًا، إلى فريق كرة القدم الأولمبي لكوريا الجنوبية، حيث يسعى الفريق إلى الفوز بأول ميدالية ذهبية أولمبية في دورة الألعاب الصيفية القادمة في طوكيو.وأنهى المدرب الرئيسي "كيم هاك بوم" أمس الأربعاء تشكيلة الفريق المكونة من 18 لاعبا، ومن بينهم ثلاثة لاعبين فوق الحد الأقصى العمري المحدد عند 24 عامًا، وهم: "هوانغ" اللاعب في نادي "إف سي جيروندان دي بوردو" الفرنسي، و"كون تشانغ هون" البالغ من العمر 26 عاما واللاعب في نادي "سوون بلو وينغر"، و"كيم مين جيه" البالغ من العمر 24 عاما واللاعب في نادي "بكين غوان". وتسمح بطولة كرة القدم الأولمبية بضم ثلاثة لاعبين على الأكثر للمشاركة في البطولة التي تقام لسن 23 عاما أو أقل.وقد ساعد "هوانغ" و"كيم" كوريا الجنوبية على الفوز بميدالية ذهبية خلال دورة الألعاب الآسيوية في عام 2018.وكان من المتوقع استدعاء "سون هيونغ مين"، المهاجم في فريق "توتنهام هوتسبير"، للمشاركة في الفريق، لكن المدرب "كيم" اختار عدم ضمه لحمايته من الإصابات المحتملة. وقد انضم اللاعب "لي كانغ إن" في نادي "فالينسيا سي إف" إلى تشكيلة الفريق.وسيلعب الفريق الأولمبي مباراتين احتياطيتين في سيول الشهر المقبل، قبل مغادرته إلى اليابان في 17 يوليو. وسوف يواجه الفريق الكوري الجنوبي الفريق الفرنسي في 16 يونيو في المباراة الثانية، ولم يتم بعد تحديد الفريق الخصم في المباراة الأولى.