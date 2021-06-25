المدعي العام السابق ينتقد الحكومة لتدهور العلاقات مع اليابان

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انتقد المدعي العام السابق والمرشح الرئاسي المعارض البارز "يون صوك يول" الحكومة لتدهور العلاقات بين سيول وطوكيو.وفي أثناء إعلان ترشحه للرئاسة خلال مؤتمر صحفي أول من أمس الثلاثاء، قال "يون" إن الدبلوماسية يجب أن تستند إلى البراغماتية والتقاليد التجريبية والواقعية.وقال إن إدارة "مون جيه إين" قد تسببت في تدهور العلاقات مع اليابان إلى أسوأ مستوياتها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأنها "انهارت إلى حد لا يمكن إصلاحه".وأشار "يون" إلى أغنية "رمح الخيزران" التي استخدمها وزير العدل السابق "تشو كوك" عندما كان يشغل منصب المساعد الرئاسي للشؤون المدنية في عام 2019، لحشد الدعم الشعبي لتحدي الحكومة لقيود التصدير اليابانية التي فرضتها ضد كوريا الجنوبية.وقد اشتهرت تلك الأغنية بين الطلاب الناشطين في الثمانينيات، وتستند إلى صور المزارعين المسلحين برماح الخيزران، في إشارة إلى ثورة فلاحي "دونغ هاك".وقد احتجت تلك الثورة التي اندلعت في ثمانينيات القرن التاسع عشر على استغلال المسؤولين الإقليميين للمزارعين. وقد أدى الخلاف في نهاية المطاف إلى إعطاء الذريعة للجيش الياباني لغزو البلاد.