منطقة العاصمة سيول تمدد نظام التباعد الاجتماعي الحالي لمدة أسبوع آخر

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تظل قواعد التباعد الاجتماعي والحظر المفروض على تجمع 5 أشخاص فأكثر سارية في منطقة العاصمة الكبرى، حتى مع استعداد سائر المناطق في البلاد للعمل بمخطط التباعد الاجتماعي الجديد الأكثر تساهلًا اليوم الموافق 1 يوليو.وأعلنت حكومة العاصمة سيول أمس الأربعاء عن هذه الخطوة، التي سيستمر العمل بها لأسبوع واحد على الأقل، مشيرة إلى الارتفاع الأخير في عدد الحالات المسجل في العاصمة.وقد سجلت مدينة سيول 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم الثلاثاء، بما فيها الحالات الوافدة من الخارج، لتسجل أعلى عدد يومي حتى الآن خلال هذا العام.وقالت مقاطعة "كيونغ كي" ومدينة "إنتشون" أيضا إنهما ستمددان العمل بالإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وحظر التجمعات الخاصة لمدة أسبوع آخر.وكان من المقرر أن يتم السماح بتجمع ما يصل إلى 6 أشخاص اعتبارا من اليوم الخميس، تماشيا مع تبني الحكومة الكورية لمخطط التباعد الاجتماعي الجديد الميسر.وبموجب الإرشادات الجديدة، كان من الممكن رفع سقف التجمعات الخاصة في منطقة العاصمة إلى ستة أشخاص لمدة أسبوعين على أساس تجريبي، قبل توسيعه إلى ثمانية أشخاص بعد ذلك.