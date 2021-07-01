بدء العمل بنظام التباعد الاجتماعي الميسر خارج منطقة العاصمة الكبرى

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بدأت الحكومة في العمل بقواعد التباعد الاجتماعي الميسرة في جميع أنحاء البلاد باستثناء منطقة العاصمة سيول، التي أجلت تنفيذ النظام الجديد بسبب الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، سيتم تطبيق المستوى الأول بدءا من اليوم الخميس في 14 منطقة ومدينة رئيسية في نظام التباعد الاجتماعي الجديد المكون من 4 مستويات، والذي حل محل النظام السابق المكون من خمسة مستويات.وقد تم تخفيف القيود المفروضة على التجمعات الخاصة للسماح بتجمع ما يصل إلى ثمانية أشخاص لمدة أسبوعين في 12 منطقة، قبل أن يتم رفع القيد تماما بدءا من 15 يوليو.وسوف يسمح بتجمع 6 أشخاص لفترة انتقالية مدتها أسبوعين في جزيرة جيجو، بينما رفعت مقاطعة "تشونغ تشُنغ" حظر التجمع على الفور.وسيتم السماح لمن حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح بخلع الكمامات في الهواء الطلق اعتبارًا من اليوم الخميس، بشرط الحفاظ على مسافة مترين فيما بينهم.أما في سيول ومقاطعة "كيونغ كي" وإنتشون، ستظل القيود المفروضة بموجب نظام المستويات الخمسة سارية لمدة أسبوع آخر، مما يعني أن مؤسسات الحياة الليلية وغرف الكاريوكي والمطاعم والمقاهي يمكن أن تعمل حتى الساعة 10 مساء فقط، كما سيظل الحظر المفروض على التجمعات الخاصة لأكثر من خمسة أشخاص ساري المفعول.