توجيه الاتهام إلى وزير سابق ومساعد رئاسي سابق في قضية إغلاق المفاعل النووي

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تم توجيه الاتهام إلى المساعد الرئاسي السابق للسياسات الصناعية "تشي هي بونغ" ووزير الصناعة السابق "بيك أون كيو"، في مزاعم إساءة استغلال السلطة والتدخل في الأعمال التجارية في قرار الحكومة بإغلاق مفاعل "وولسونغ-1" النووي.وقال مكتب المدعي العام لمنطقة "دايجون" أمس الأربعاء إنه وجه الاتهام إلى "تشي" و"بيك" لدورهما المزعوم في الإغلاق المبكر لثاني أقدم مفاعل نووي في البلاد.وقد تم إغلاق المفاعل إغلاقا نهائيا في عام 2019، قبل 3 سنوات من انتهاء فترة عمله الأصلية. وقالت النيابة بأن "تشي" ضغط على شركة كوريا للطاقة المائية والنووية المشغلة للمفاعل لإغلاقه مبكرا، كما تواطأ "بيك" معه في هذه العملية.ويشتبه المدعون بالنيابة في أن الجدوى الاقتصادية للمفاعل النووي كانت مقومة بأقل قيمتها على نحو مجحف لتمكين قرار الإغلاق المبكر، مما تسبب في أضرار بقيمة 148.1 مليار وون للشركة. وقد نفى الوزير السابق معظم التهم، قائلا إن إغلاق المفاعل كان قرارا موافقا للسلامة العامة.كما تم توجيه الاتهام إلى رئيس الشركة "جونغ جيه هون" بتهم التقصير في أداء الواجب والتدخل في الأعمال.