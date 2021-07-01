كوريا الجنوبية توقع اتفاقية فقاعة السفر الأولى مع سايبان

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وقعت الحكومة اتفاقية "فقاعة السفر" مع سايبان، لإعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل من الحجر الصحي الإلزامي عند الدخول.ووفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، فقد وقع النائب الثاني لوزير النقل "هوانغ سيونغ كيو" وحاكم سايبان" رالف توريس" الاتفاقية خلال حفل أقيم في سيول أمس الأربعاء.وتعد أراضي جزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ الشريك الأول في مبادرة "فقاعة السفر" الخاصة بكوريا الجنوبية.وقالت وزارة النقل إنه من المقرر أن يبدأ السفر الفعلي بموجب الاتفاق في أواخر الشهر الجاري عند إتمام الاستعدادات ذات الصلة.وبموجب الاتفاقية، سيتم السماح للمسافرين بالزيارة بين البلدين دون الخضوع للحجر الصحي الإلزامي، بعد أسبوعين من تلقي الجرعة النهائية من أحد لقاحات كورونا الخاضعة للإعفاء، وهي لقاح "فايزر" أو "موديرنا" أو أسترازينيكا" أو "جونسون آند جونسون".ويجب على المسافرين تقديم شهادة الحصول على اللقاح وشهادة لاختبار نتيجته سلبية في غضون 72 ساعة قبل المغادرة.