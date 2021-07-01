الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

تعيين قائم بأعمال السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية

Write: 2021-07-01 10:38:37

تعيين قائم بأعمال السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أفادت مصادر دبلوماسية أن الدبلوماسي الأمريكي "كريس ديل كورسو" سيقوم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية.

وقالت المصادر أمس الأربعاء إن "ديل كورسو"، المدير التنفيذي لمكتب شؤون نصف الكرة الغربي بوزارة الخارجية الأمريكية، تم تعيينه في منصب نائب السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية.

ويُذكر أن "ديل كورسو" خدم سابقا في البعثة الأمريكية في كوريا الجنوبية لمدة 4 سنوات تقريبا، كما أن زوجته من أصل كوري.

وسيحل "ديل كورسو" محل "روبرت رابسون"، القائم بأعمال السفير منذ استقالة السفير الأمريكي السابق "هاري هاريس" بعد تولي إدارة "جو بايدن" للسلطة في يناير.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن السفيرة الأمريكية من أصل كوري لدى ألبانيا "يوري كيم"، وهي أول امرأة تتولى منصب السفير، والقائد السابق للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية "فينسنت بروكس"، هما من بين المرشحين لتولي منصب السفير الأمريكي الجديد في كوريا الجنوبية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;