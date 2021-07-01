تعيين قائم بأعمال السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية

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أفادت مصادر دبلوماسية أن الدبلوماسي الأمريكي "كريس ديل كورسو" سيقوم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية.وقالت المصادر أمس الأربعاء إن "ديل كورسو"، المدير التنفيذي لمكتب شؤون نصف الكرة الغربي بوزارة الخارجية الأمريكية، تم تعيينه في منصب نائب السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية.ويُذكر أن "ديل كورسو" خدم سابقا في البعثة الأمريكية في كوريا الجنوبية لمدة 4 سنوات تقريبا، كما أن زوجته من أصل كوري.وسيحل "ديل كورسو" محل "روبرت رابسون"، القائم بأعمال السفير منذ استقالة السفير الأمريكي السابق "هاري هاريس" بعد تولي إدارة "جو بايدن" للسلطة في يناير.وذكرت مصادر دبلوماسية أن السفيرة الأمريكية من أصل كوري لدى ألبانيا "يوري كيم"، وهي أول امرأة تتولى منصب السفير، والقائد السابق للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية "فينسنت بروكس"، هما من بين المرشحين لتولي منصب السفير الأمريكي الجديد في كوريا الجنوبية.