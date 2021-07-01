حاكم كيونغ كي يعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية

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أعلن حاكم مقاطعة كيونغ كي "لي جيه ميونغ" رسميا عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وأدلى "لي" بهذا الإعلان اليوم الخميس في مقطع مصور مسجل مسبقا نشره على منصات إعلامية مختلفة، من بينها يوتيوب وفيسبوك، مؤكدا أن الاقتصاد على رأس أولوياته.وشدد "لي" على تعزيز البنية التحتية وإعادة هيكلة الاقتصاد الصناعي، قائلا إن ذلك سيزيد من فرص الاستثمار ويفتح الباب أمام النمو العادل المستدام.وتعهد حاكم المقاطعة بأنه سيبدأ على الفور إذا تولى الرئاسة في سياسات التحفيز الاقتصادي القوية، التي ستحول الأزمة في عصر التحول الكبير إلى فرصة للانتعاش الاقتصادي.ووعد أيضًا بقيادة التحول إلى نظام اقتصادي وصناعي يتجه نحو المستقبل، وزيادة الوظائف الجيدة وتوسيع القدرة المالية للحكومة، لإرساء الأساس لدولة الرفاهية الشاملة.وفي إشارة إلى انعدام المساواة والاستقطاب بوصفهما السببين الرئيسيين للأزمة الحالية، شدد "لي" على أهمية ازدهار الجميع والمنافسة العادلة والمنصفة.وكان من بين الأولويات الأخرى التي ذكرها رفع القيود واللوائح، وتطوير العلوم والتكنولوجيا، ومساعدة الفنانين، وإنشاء نظام اقتصاد للسلام في شبه الجزيرة الكورية.