زيادة الصادرات الكورية بـ 39.7 % في يونيو الماضي

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بلغت قيمة الصادرات الكورية 54 مليارا و800 مليون دولار في الشهر الماضي لتسجل زيادة تبلغ نسبتها 39.7 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت أعلى قيمة اعتبارا من شهر يونيو الماضي.تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الكورية تستمر في الزيادة للشهر الثامن على التوالي منذ شهر نوفمبر من العام الماضي. وقد سجلت حوالي 40 % من الزيادة للأشهر الثلاث الأخيرة.نتيجة لذلك بلغ إجمالي الصادرات الكورية في النصف الأول من هذا العام 303 مليارات و200 مليون دولار ليتجاوز مستوى 300 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.يقال إن القطاعات المختلفة تسجل نموا على نحو متساوٍ بحيث ارتفعت الصادرات من المنتجات الرئيسية الخمس عشرة، ومنها أشباه الموصلات التي تجاوزت صادراتها 10 مليارات دولار للشهر الثاني على التوالي، والماكينات العامة، والمنتجات النفطية والكيمائية التي سجلت رقما قياسيا اعتبارا من شهر يونيو.علاوة على ذلك فقد سجلت الصادرات من السيارات نموا مزدوج الرقم للأشهر الست المتتالية، بينما تستمر منتجات تقنية المعلومات - بما في ذلك البطاريات الثانوية - في الزيادة الثابتة.أما قيمة الواردات في الشهر الماضي، فقد زادت بـ40 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتبلغ 50 مليارا و300 مليون دولار.بهذا سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 4 مليارات و400 مليون دولار ليستمر الفائض التجاري للشهر الرابع عشر على التوالي.قدرت الحكومة الكورية أن الصادرات الكورية حققت نموا بوتيرة أسرع منها في الأزمة المالية الدولية نتيجة للتعافي الاقتصادي في الدول الشريكة الرئيسية تجاريا وزيادة الطلب في مجال الصناعات الجديدة.