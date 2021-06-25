انطلاق قناة

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أطلقت هيئة كي بي إس اليوم القناة الجديدة " كي بي إس كوريا " باللغة الكورية من أجل خدمة الكوريين المقيمين في الخارج.وقامت بتعديل وتغيير اسم قناة "كي بي إس وورلد 24" القائمة التي كانت تبث في الخارج.تستهدف القناة الجديدة نقل الأخبار عن كوريا على نحو حي إلى الكوريين في الخارج من خلال بث الأخبار والبرامج الرئيسية للهيئة الكورية في الوقت نفسه.من البرامج الرئيسية التي تبثها القناة إلى جانب الأخبار الكورية، برامج "الأغاني الكورية الشعبية"، و"ساحة الصباح"، و" قريتي في الساعة السادسة"، و"مائدة الطعام للكوريين"، و"نظرة وثائقية"، و"الجار تشارلز"، و"خاص بالبيئة" و"أسرار الحياة والشيخوخة والأمراض والموت"، وغيرها من البرامج الوثائقية.ومن أجل خدمة الأجيال اللاحقة من الكوريين الذين ولدوا في الخارج يتم التركيز على بث برامج الأطفال واللغة الكورية والتاريخ عبرها. كما يتم تقديم القناة بواسطة "KOTT box" أو خدمة الفيديوهات على الإنترنت إلى مراكز سيجونغ لتعليم اللغة والثقافة الكورية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.ويمكن أيضا مشاهدة القناة عبر الأقمار الصناعية وIPTV وOTT ويوتيوب. وبالإضافة إلى ذلك يمكن مشاهدتها بواسطة الأقمار الصناعية لشركة "كي تي سات" الكورية للأقمار الصناعية على متن السفن عبر البحار. وتضم المناطق القابلة لاستقبال البث مناطق في آسيا والهند والشرق الأوسط إلى جانب الدول المجاورة لها.