الموافقة على مشروع الميزانيات التكميلية بحجم 33 تريليون وون

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عقدت الحكومة الكورية اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم، حيث وافقت الحكومة على الدفعة الثانية لمشروع الميزانيات التكميلية لعام 2021.وتبلغ قيمة المشروع 33 تريليون وون لتمثل الميزانية الأكبر حجما في التاريح حسب معيار النفقات السنوية كإنفاق صافي.بهذه المناسبة قال "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن هذه الميزانية التكميلية جاءت بشكل أساسي من الإيرادات الضريبية الزائدة دون إصدار سندات وطنية إضافية.تجدر الإشارة إلى أن المشروع يحتوي على 13 تريليونًا و400 مليار وون من ثلاثة بنود من دعم أضرار جائحة كورونا، وهي "دعم المواطنين للتعايش"، و"دعم أضرار أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر"، و"دعم الاستهلاك للتعايش" المعروف بالاسترداد النقدي لبطاقات الائتمان.فمن خلال بند "دعم المواطنين" الذي تبلغ قيمته 10 تريليونات و400 مليار وون سيتم تقديم 250 ألف وون إلى كل فرد من المواطنين بحيث سيتم تقديم مليون وون إلى الأسرة المكونة من 4 أفراد.وسيتم تقديم الدعم إلى ثمانين بالمائة باستثناء 20 % وهي الأسر الأعلى دخلاً في كوريا.وشرحت الحكومة أن معيار 20 % الأعلى في الدخل يساوي حوالي 100 مليون وون من الدخل السنوي للأسرة المكونة من 4 أفراد.كما يضم المشروع 300 مليار وون من الميزانية المخصصة لدفع 100 ألف وون للفرد الواحد بشكل إضافي إلى متلقي دعم المعيشة الأساسية والأسر المكونة من ولي أمر واحد فقط.كما تبلغ قيمة دعم أصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر 3 تريليونات و250 مليار وون، بينما تبلغ قيمة دعم التوظيف والمعيشة الأساسية تريليونين و600 مليار وون.بالإضافة إلى ذلك يضم مشروع الدعم حوالي 4 تريليونات و400 مليار وون من أجل شراء اللقاحات وإنشاء مراكز التطعيم.كما سيتم إنفاق مبلغ تريليوني وون من مشروع الميزانيات التكميلية على دفع القروض الوطنية، إذ من المتوقع أن تنخفض نسبة القروض الوطنية الكورية مقابل إجمالي الناتج المحلي من 48.2 % إلى 47.2 %.