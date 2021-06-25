إصدار شهادة الإعفاء من الحجر الصحي إلى متلقي اللقاحات في الخارج بدءًا من اليوم

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يتم إصدار شهادة الإعفاء من الحجر الصحي المنزلي من اليوم إلى المواطنين الكوريين والأجانب الذين تلقوا اللقاحات ضد جائحة كورونا.يجب على الراغبين في الحصول على الشهادة أن يمر أسبوعان على إتمامهم تلقي اللقاحات بمقدار عدد مرات الجرعات المطلوبة، والتي تعترف بها منظمة الصحة العالمية بما في ذلك "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا" و"كوبيشيلد" و"سينوفارم" و"سينوفاك".كما سيتم تطبيق الإعفاء من الحجر الصحي على أولئك الذين يصلون إلى البلاد من الخارج لأغراض تجارية وعلمية وإنسانية وأغراض المصالح العامة والشؤون العامة. ولكن لا يستطيع أولئك الواردون من 21 دولة تشهد انتشار متحورات الجائحة بما فيها جمهورية جنوب إفريقيا والبرازيل والهند الاستفادة من نظام العفو.ولكن حتى ولو جاء أولئك الذين يصلون إلى البلاد من هذه الدول الحادية والعشرين، يمكنهم التقدم لطلب الشهادة في حالة إثبات أهمية وإلحاح أعمالهم التجارية.بالإضافة إلى ذلك يمكن للكوريين المقيمين في الخارج تلقي الشهادة في حال زيارتهم إلى أسرهم المباشرة.أما الأطفال دون السادسة من العمر فبإمكانهم تلقي الشهادة في حال وصولهم إلى البلاد مع آبائهم.