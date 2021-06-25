كوريا تشهد انخفاضا كبيرا في الاعتماد على المواد الأساسية اليابانية

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شهد اعتماد كوريا على المواد الأساسية اليابانية في مجال المواد وقطع الغيار والمعدات انخفاضا كبيرا بعد مرور عامين على فرض تدابير مراقبة الصادرات اليابانية عليها.كما زاد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية التي تعمل في هذا المجال بأكثر من ضعفين خلال العامين الماضيين.أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم تقريرًا بعنوان " إنجاز عامين لتعزيز القوة التنافسية في المواد والقطع والمعدات".في البداية انخفض اعتماد البلاد على اليابان انخفاضًا كبيرًا خاصة في 3 مواد خاضعة للتدابير اليابانية، وهي فلوريد الهيدروجين، وفلوريد البوليميد، ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية الشديدة (EUV)، حيث بلغت الواردات من فلوريد الهيدروجين 4 ملايين و600 ألف دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بانخفاض نسبته 83.6 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 الذي بلغت فيه 28 مليونا و400 ألف دولار، بينما تحولت الواردات من فلوريد البوليميد إلى صفر من خلال اتخاذ المادة البديلة "الزجاج الرفيع للغاية (Ultra Thin Glass)". أما مقاومة الأشعة فوق البنفسجية الشديدة فقد انتقلت من الاعتماد الكلي إلى دولة أخرى من خلال تنويع مصادر الواردات.