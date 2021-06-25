وكالة الطاقة الذرية تعين كوريًّا لتفتيش المياه الملوثة نوويا في اليابان

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صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر أبريل الماضي بأنها ستقوم بتكوين فريق دولي لتفتيش عملية تفريغ المياه الملوثة نوويا في اليابان.وقال الأمين العام للوكالة الدولية "رفائيل غروشي" في نفس الشهر إنه من المهم جدا مشاركة خبراء كوريين في هذا المجال.في هذا السياق اتضح مؤخرا أن الوكالة قررت تعيين خبير نووي كوري ووجهت دعوة إليه. وهو الدكتور "كيم هونغ صوك" في معهد تقنية أمن الطاقة النووية والذي رشحته الحكومة الكورية.الدكتور كيم يُعَدُّ خبيرا بارزا في مجال تحليل وتقييم المواد المشعة بحيث يعمل حاليا ممثلا كوريا في لجنة علم تأثيرات الأشعة التابعة للأمم المتحدة.يذكر أن الوكالة الدولية طلبت منه مساعدة مراقبة ومراجعة خطة تفريغ المياه الملوثة للحكومة الكورية على نحو شفاف وآمن.ومن المعروف أيضا أن فريق التفتيش يضم خبيرا صينيا ظل ينتقد الخطة اليابانية انتقادا شديدا. وبالرغم من عدم الكشف عن تفاصيل جدول أعمال الفريق إلا أنه من المتوقع أن يعقد أول اجتماع للفريق قبل افتتاح أولمبياد طوكيو.وقال مسؤول رفيع في مكتب تنسيق الشؤون الوطنية التابع للحكومة الكورية إن الحكومة ستواصل المطالبة بإجراء التفتيش بشكل موضوعي وعملي.