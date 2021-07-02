كوريا الجنوبية تعمل على تعزيز التعاون الدولي لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية

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عقد مجلس الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية اجتماعا للجنته الدائمة أمس الخميس، وتعهد بتعزيز التواصل والتعاون مع الدول المعنية، ومن بينها الولايات المتحدة، للمساعدة في سرعة استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.وقال المكتب الرئاسي إن أعضاء لجنة مجلس الأمن القومي استعرضوا نتيجة سلسلة من المناقشات مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات الاهتمام بقضايا شبه الجزيرة الكورية، بعد استكمال واشنطن لمراجعة سياساتها بشأن كوريا الشمالية.وقد زار الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" كوريا الجنوبية الشهر الماضي، حيث أجرى محادثات مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني، وكشف عن عرض واشنطن لإجراء الحوار مع الشمال دون قيود.وقد أكد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لاحقًا على الحاجة إلى الاستعداد للحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة، في رسالته الأولى تجاه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ تولي إدارة "جو بايدن" السلطة في يناير.وخلال اجتماع الأمس برئاسة مدير مكتب الأمن القومي "سوه هون"، أكد المجلس أيضًا على أهمية التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لحل الأزمة الحالية في ميانمار، وقال إنه سيستكشف الإجراءات المضادة الإضافية إذا لزم الأمر.