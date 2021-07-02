الحكومة تنتظر حتى الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن قواعد التباعد الاجتماعي في العاصمة

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تخطط الحكومة المركزية لاتخاذ قرارها الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤجل العمل بالمجموعة الميسرة من بروتوكولات التباعد الاجتماعي في منطقة سيول الكبرى، وسط الارتفاع الأخير في عدد الإصابات بكورونا في المنطقة.وقال "سون يونغ راي"، المسؤول الكبير بوزارة الصحة، في إفادة إعلامية أمس الخميس إن الحكومة ستراقب التطورات حتى نهاية الأسبوع الجاري وأوائل الأسبوع المقبل. وقال إنها ستتناقش بعد ذلك مع الحكومات الإقليمية في منطقة العاصمة حول الإجراءات الممكنة من يوم الاثنين إلى الأربعاء، قبل اتخاذ قرار نهائي بحلول منتصف ذلك الأسبوع أو في نهايته.وفي وقت سابق من اليوم، بدأ العمل في 14 منطقة ومدينة رئيسية في جميع أنحاء البلاد بالمستوى الأول من نظام التباعد الاجتماعي الجديد المكون من 4 مستويات، وشهدت تلك المناطق تخفيفا جزئيا لقواعد العزل الصحي، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالتجمعات الخاصة.لكن سيول وإنتشون ومقاطعة "كيونغ كي" قررت يوم الأربعاء تأجيل العمل بالنظام الجديد لمدة أسبوع، وسط المخاوف المتزايدة من ارتفاع عدد الحالات في المنطقة.وقد شددت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جيونغ أون كيونغ" على الحاجة إلى مراقبة التطورات عن كثب، معربة عن مخاوفها من أن تخفيف القواعد قد يؤدي إلى زيادة المخالطات الشخصية، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد الإصابات في منطقة العاصمة.