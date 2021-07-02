مؤشر أسعار المستهلك ينمو بأكثر من 2% للشهر الثالث في يونيو

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ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأكثر من 2% للشهر الثالث على التوالي في شهر يونيو.ووفقا لهيئة الإحصائيات الكورية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد بمقدار 2.4% على أساس سنوي في الشهر الماضي.وبذلك سجل المؤشر نموا بأكثر من 2% للشهر الثالث على التوالي، لكنه تباطأ عن نسبة النمو على أساس سنوي المسجلة في مايو والبالغة 2.6%، وهي أسرع نسبة نمو منذ أكثر من 9 سنوات.وبالنسبة للربع الثاني، فقد نما المؤشر بنسبة 2.55% مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر نمو فصلي منذ الربع الأول من عام 2012.وقال مسؤول بهيئة الإحصائيات إن الارتفاع يعزى إلى ارتفاع أسعار الخدمات الشخصية والمنتجات الزراعية والنفطية.وقد قفزت أسعار السلع الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 10.4% على أساس سنوي في يونيو، لتسجل نموا بنسبة تتجاوز 10% لستة أشهر متتالية.وارتفعت أسعار الخدمات الشخصية بنسبة 2.5% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار المنتجات النفطية بنحو 20%.