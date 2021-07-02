منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 130 دولة توافق على فرض 15% كحد أدنى عالمي للضرائب

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وافقت حوالي 130 دولة على وضع حد أدنى عالمي لنسبة الضرائب المفروضة على الشركات عند نسبة 15% على الأقل.وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الخميس في بيان إن 130 دولة تمثل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد أبرمت الاتفاقية.ووفقا لوكالة رويترز، فلم توقع أيرلندا وثماني دول أخرى على الاتفاقية العالمية.وتقدر المنظمة أن ذلك الحد الأدنى من المتوقع أن يولد حوالي 150 مليار دولار من عائدات الضرائب العالمية سنويا.وبموجب الاتفاقية، وافقت الدول أيضا على إعادة تخصيص بعض الحقوق الضريبية على أرباح الشركات العالمية على أساس مكان المبيعات بدلا من الدولة التي يتم فيها الإعلان عن الأرباح.وتخطط المنظمة للتوصل إلى اتفاقية مفصلة بهذا الشأن بحلول أكتوبر، والبدء في تنفيذها اعتبارا من عام 2023.