واشنطن: ننتظر ردا بناء من كوريا الشمالية للحوار

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مجددا أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية، وتنتظر ردا بناء من الشمال.وأدلى المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" بهذا التصريح أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي عندما سئل عن رد كوريا الشمالية على جهود واشنطن للحوار.وقال المتحدث إن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" زار كوريا الجنوبية مؤخرا وأكد مجددا على أن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع الشمال في أي وقت وفي أي مكان.وأضاف "برايس" أن الولايات المتحدة تنتظر ردا إيجابيا من الشمال.كما أضاف أن واشنطن لا تزال تعتقد أن الحوار هو أفضل سبيل للمضي قدما لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالكامل.