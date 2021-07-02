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الاقتصادية

هيونداي وكيا تسجلان مبيعات قياسية في النصف الأول في الولايات المتحدة

Write: 2021-07-02 11:31:37

هيونداي وكيا تسجلان مبيعات قياسية في النصف الأول في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

سجلت أكبر شركتين لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية مبيعات قياسية في الولايات المتحدة، في النصف الأول من هذا العام.
وأصدرت شركة "هيونداي موتور أمريكا" وشركة "كيا موتورز أمريكا" أمس الخميس بيانات المبيعات الخاصة بهما للأشهر الستة الأولى من العام، حيث أعلنت "هيونداي" أنها باعت أكثر من 407 آلاف وحدة في الولايات المتحدة، بزيادة 49.4% عن العام السابق.
وقفزت مبيعات يونيو بنسبة 44.5% على أساس سنوي إلى أكثر من 72 ألف و400 وحدة، مسجلة رقما قياسيا جديدا للمبيعات للشهر الرابع على التوالي.
وأعلنت "كيا" أيضا أنها سجلت أفضل أداء نصف سنوي حتى الآن في السوق الأمريكية، حيث سجلت نموا في المبيعات بنسبة 43.7% على أساس سنوي، وباعت نحو 378 ألفا و500 وحدة.
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