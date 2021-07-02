المكتب الرئاسي: انتقادات النائب العام السابق تفتقر إلى اللياقة

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قال المكتب الرئاسي إن النائب العام السابق "يون صوك يول" "لم يتحل بالسلوك الملائم" عندما انتقد بشدة إدارة الرئيس "مون جيه إين"، أثناء إعلان ترشحه للرئاسة في وقت سابق من هذا الأسبوع.وقد أعلن "يون" يوم الثلاثاء أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في محاولة لمنع الإدارة "الفاسدة والعاجزة" من تمديد حكمها.وقد التزم المكتب الرئاسي الصمت بشأن تصريحات "يون"، لكن السكرتير الرئاسي للاتصالات العامة "بارك سو هيون" قال لبرنامج إذاعي محلي أمس الخميس إن انتقادات "يون" كانت "قاسية للغاية" وتفتقر إلى التهذيب واللياقة.وقال "بارك" إن "يون" ينتقد الحكومة التي خدم في ظلها، وأضاف أن تصريحاته لم تكن ملائمة أثناء إعلان ترشحه للرئاسة.كما كشف "بارك" عن موقف سلبي من استقالة رئيس مجلس التدقيق والتفتيش "تشيه جيه هيونغ"، الذي قيل إنه يخطط للانضمام إلى السباق الرئاسي.وقال السكرتير الرئاسي إن "تشيه" استقال في منتصف فترة ولايته، مما يضعف الحياد السياسي لجهاز التدقيق بالدولة.