كوريا الجنوبية تسجل 826 إصابة جديدة لتصل إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر

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سجلت حالات الإصابة الجديدة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ يوم السابع من شهر يناير الماضي.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 826 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 158 ألفا و549 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الـ826 الجديدة، 765 حالة محلية المصدر، منها 337 حالة في سيول، و260 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و25 حالة في مدينة بوسان، و22 حالة في مدينة إنتشون.أما الـ61 حالة الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة خلال الأسبوع الماضي 653 حالة، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 34% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا في البلاد 15 مليونا و340 ألف شخص، أي 29.9% من إجمالي عدد سكانها.