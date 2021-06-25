كوريا وإيران والإمارات والعراق وسوريا ولبنان في مجموعة واحدة بتصفيات كأس العالم

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أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الخميس في كوالالمبور بماليزيا قرعة التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب الكوري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات 5 دول أخرى، وهي إيران والإمارات والعراق وسوريا ولبنان.أما المجموعة الثانية فتضم كلا من اليابان وأستراليا والسعودية والصين وعُمان وفيتنام.وستقام مباريات التصفيات الآسيوية النهائية بدءا من يوم الثاني من سبتمبر هذا العام وحتى يوم التاسع والعشرين من شهر مارس من العام القادم.وستتمكن الدول التي تحتل المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من التأهل إلى نهائيات كأس العالم.وستكون للدولة التي تحتل المركز الثالث من كل مجموعة فرصة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، من خلال خضوعها للتصفيات الإضافية التي ستجري بين الدول الفائزة بالمركز الثالث من مختلف القارات.