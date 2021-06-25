الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الرياضة

كوريا وإيران والإمارات والعراق وسوريا ولبنان في مجموعة واحدة بتصفيات كأس العالم

Write: 2021-07-02 12:56:56Update: 2021-07-02 14:34:36

كوريا وإيران والإمارات والعراق وسوريا ولبنان في مجموعة واحدة بتصفيات كأس العالم

Photo : YONHAP News

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الخميس في كوالالمبور بماليزيا قرعة التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر. 
وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب الكوري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات 5 دول أخرى، وهي إيران والإمارات والعراق وسوريا ولبنان.
أما المجموعة الثانية فتضم كلا من اليابان وأستراليا والسعودية والصين وعُمان وفيتنام.
وستقام مباريات التصفيات الآسيوية النهائية بدءا من يوم الثاني من سبتمبر هذا العام وحتى يوم التاسع والعشرين من شهر مارس من العام القادم.
وستتمكن الدول التي تحتل المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من التأهل إلى نهائيات كأس العالم.
وستكون للدولة التي تحتل المركز الثالث من كل مجموعة فرصة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، من خلال خضوعها للتصفيات الإضافية التي ستجري بين الدول الفائزة بالمركز الثالث من مختلف القارات.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;