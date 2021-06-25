كي بي إس كوريا تطلق البث البحري عبر القمر الصناعي

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يستمتع البحارة في ناقلات النّفط المتَّجهة للشرق الأوسط بمشاهدة البرامج الغنائية لقناة "كي بي إس كوريا" بعد انتهاء دوامهم.يقول هوانغ سون هو: قبطان الناقلة "والابي" التابعة لشركة سيه هان: "يمكننا مشاهدة البرامج المتنوعة التي يتم بثها على الهواء مباشرة، مما يعطينا حيوية كبيرة في أثناء تسيير الرحلة الطويلة".لقد بدأت "كي بي إس" بث برامجها المتجهة للمحيطات عبر القمر الصناعي "مو غونغ هوا 5 إيه" الكوري المخصص للاتصالات البحرية بالتعاون التقني مع شركة "كي تي سات".وكانت"كي بي إس" تقوم ببث برامجها إلى الولايات المتحتدة والقارتين الأوروبية والأفريقية من خلال الأقمار الصناعية الدولية للاتصالات وشبكة الإنترنت، وأصبح من الممكن للبحارين في محيطات آسيا والهند والشرق الأوسط والمقيمين في الدول المجاورة التمتع بتلك البرامج التي تُبَثُّ عبر القمر الصناعي "مو غونغ هوا 5 إيه".وأطلقت هيئة "كي بي إس" أمس الخميس القناة الجديد "كي بي إس كوريا" باللغة الكورية من أجل خدمة الكوريين المقيمين في الخارج من خلال إجراء تعديل وتغيير اسم قناة "كي بي إس وورلد 24" القائمة التي كانت تبث إلى الخارج.يقول كوان أوو هون: مدير قسم التلفزيون الدولي بالكي بي إس:"سيتم بث البرامج التي يحبها الكوريون على الهواء مباشرة بشكل متزامن مع البث المحلي. وستكون قناة كي بي إس كوريا قناة محورية للكوريين في جميع أنحاء العالم".إلى جانب هذا، سيتم بث برامج قناة "كي بي إس وورلد" التي تستهدف الأجانب عبر قمر "مو غونغ هوا" الصناعي اعتبارا من العام القادم.