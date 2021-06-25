130 دولة توافق على فرض 15% من الضريبة العالمية على الشركات الكبرى

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قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الخميس إن 130 دولة قد وقَّعتْ على إصلاح ضريبي عالمي يقضي بدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها الضريبية العادلة حيثما تعمل على ألا تقل عن 15%.وتضم المنظمة في عضويتها 139 دولة، وعارضت 9 دول فرض ضريبة عالمية بنسبة 16%، منها أيرلندا والمجر، والتي استفادت من نسبة منخفضة نسبيا من ضريبة الشركات.وبموحب هذا الإصلاح الضريبي، ستخضع الشركات العالمية، من بينها الشركات الأمريكية العملاقة، مثل غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل، لضربية ليس فقط في الولايات المتحدة، بل وأيضا في كل مكان في العالم.وتوقعت المنظمة أن تكون قادرة على تأمين عائدات ضريبية إضافية تصل قيمتها إلى حوالي 150 مليار دولار.وكان مشروع قانون الإصلاح الضريبي العالمي قد بدأ يخطو خطوة سريعة للأمام بعد أن قبله الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قبيل قمة مجموعة السبع.وتخطط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوضع تفاصيل لهذا المشروع حتى شهر أكتوبر القادم ليدخل حيز التنفيذ عام 2023.