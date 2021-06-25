سيول تشهد أكبر انخفاض سكاني منذ 5 سنوات

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شهدت مدينة سيول أكبر انخفاض في عدد السكان منذ خمس سنوات خلال هذا العام نتيجة لارتفاع أسعار المساكن في العاصمة.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية والسلامة، تم تقديمها إلى النائب البرلماني عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "تيه يونغ هو"، بلغ عدد سكان سيول 9 ملايين و560 ألف نسمة في يونيو.ويمثل الرقم انخفاضا بمقدار 154 ألفا و856، أي بنسبة 1,59% مقارنة بما كان عليه في العام الماضي. ويعد هذا أكبر انخفاض سنوي منذ خمس سنوات.ويذكر أن هذه البيانات لا تشمل المقيمين الأجانب. وقال النائب "تيه" إنه في حين أن الانخفاض السكاني في مدينة سيول ليس بالأمر الجديد، إلا أن الانخفاض الحاد هذا العام يرجع إلى ارتفاع أسعار المساكن والركود الاقتصادي.