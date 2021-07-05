أسعار الشقق في منطقة العاصمة تحقق أكبر زيادة منذ حوالي عقديْن

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قفزت أسعار الشقق في مدينة سيول والمناطق المحيطة بها بما يقرب من 13 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من هذا العام، متجاوزة النمو الإجمالي للأسعار في العام الماضي. ووفقا لبيانات صادرة عن من بنك "كوك مين" أمس الأحد، ارتفعت أسعار الشقق في منطقة العاصمة بنسبة 12,97% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يونيو، متجاوزة الزيادة البالغة 12,51% المُعلن عنها لعام 2020 بأكمله.وتعد الزيادة فيما بين يناير ويونيو من هذا العام الأكبر للنصف الأول من العام منذ النصف الأول من عام 2002، عندما قفزت الأسعار بنسبة 16,48%.وأوضحت البيانات أن أسعار الشقق في منطقة العاصمة الكبرى قد زادت في يونيو بنسبة 2,42%، وهو أكبر نمو منذ ديسمبر 2006، عندما ارتفعت بنسبة 3,63%.وقد ارتفعت أسعار الشقق في جميع أنحاء البلاد بنسبة 9,97% على أساس سنوي خلال النصف الأول من هذا العام، متجاوزة أيضا إجمالي نسبة الزيادة في العام الماضي، البالغة 9,65%.