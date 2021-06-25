بدء تطعيم المسنين غير المُطَعَمين اليوم الاثنين

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ستبدأ السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين في تطعيم كبار السن الذين حجزوا لقاحات أسترازينيكا المضادة لفيروس كورونا خلال الشهر الماضي، ولكن لم يتم تطعيمهم بعد.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيمات، ستبدأ عملية توزيع اللقاحات على حوالي 200 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 60 و 74 عاما، من الذين لم يتلقوا لقاحات حتى الآن، بعد قيامهم بالحجز.كما ستبدأ عمليات تطعيم حوالي 110 آلاف من الأفراد الأساسيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، بمن في ذلك رجال الشرطة ورجال الإطفاء وقوات حرس السواحل، اليوم الاثنين، حيث يتلقون لقاحات فايزر بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم 17 يوليو، في مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد. وسوف تبدأ السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أيضا في تطعيم مختلط ومتناسق اليوم الاثنين لحواليمليون 610 آلاف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا.وسوف يتم تطعيم حوالي 890 ألف شخص، بمن في ذلك عمال الرعاية الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما، والعاملون في المجال الطبي، والمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، بلقاحات فايزر، بالجرعة الثانية حتى نهاية هذا الشهر.وسوف تستمر عمليات التطعيم المختلط والمتطابق في أغسطس وسبتمبر لحوالي 663 ألف شخص دون سن الخمسين.