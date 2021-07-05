بدء عمليات التطعيم المختلطة والمطابقة لـ1.6 مليون شخص في كوريا

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بدءا من اليوم الاثنين، ستقوم السلطات الصحية في كوريا الجنوبية في عمليات التطعيم بالخلط والمطابقة لحوالي مليون و610 آلاف شخص كانوا قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات أسترازينيكا.وسوف يتم تطعيم حوالي 890 ألف شخص، بمن في ذلك عمال الرعاية الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما، والعاملون في المجال الطبي، والمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، والعاملون الأساسيون، بلقاحات فايزر في الجرعة الثانية، حتى نهاية هذا الشهر.وكان هؤلاء الأشخاص قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا بعد منتصف أبريل، وكان من المفترض أن يحصلوا على الجرعة الثانية اليوم الاثنين، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب مشكلات في إمدادات اللقاحات.وسوف يكون حوالي 663 ألف شخص تقل أعمارهم عن 50 عاما مؤهلين أيضا للتطعيم المختلط والمطابق حيث عدلت الحكومة الحد الأدنى لسن لقاح أسترازينيكا من 30 أو أكبر إلى 50 وسط مخاوف من حدوث تجلطات دم نادرة.وسوف يكون هؤلاء الأشخاص، الذين حصلوا على أول جرعة من أسترازينيكا، مؤهلين للحصول على لقاح فايزر باعتباره الجرعة الثانية في أغسطس وسبتمبر.