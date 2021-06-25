استمرار ارتداء الأقنعة للأشخاص الذين تم تطعيمهم في منطقة العاصمة

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مع الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة العاصمة الكورية سيول، سيُطلب من الناس الاستمرار في ارتداء الأقنعة سواء في الداخل أو في الهواء الطلق، وحتى لو كان قد تم تطعيمهم.وكان من المقرر السماح لأولئك الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات فيروس كورونا بخلع أقنعتهم في الهواء الطلق اعتبارا من يوم 1 يوليو. ومع ذلك، ألزمت السلطات الصحية أمس الأحد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في منطقة العاصمة الكبرى بارتداء الأقنعة في الداخل والخارج. كما حظرت الحكومة تناول المشروبات الكحولية في الأماكن الخارجية المزدحمة مثل الحدائق والمناطق الواقعة على ضفاف النهر بعد الساعة 10 مساء، في منطقة العاصمة.وسوف يتم تطبيق هذه الإجراءات حتى يستقر وضع الوباء في منطقة سيول الكبرى. وتخطط الحكومة الكورية لتشغيل فريق تفتيش للحجر الصحي لفحص المدارس المعرضة للإصابة بالفيروس، والمرافق الرياضية الداخلية في منطقة العاصمة الكبرى، وإجراء اختبار الفيروس على الموظفين في الحانات والكاريوكي والمدارس.