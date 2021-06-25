بدء تطعيم 307 آلاف شخص غير مطعمين اليوم الاثنين

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ستبدأ السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عمليات تطعيم حوالي 307 آلاف شخص كان من المفترض أن يتلقوا لقاح فيروس كورونا في النصف الأول لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيمات، ستبدأ عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر لحوالي 197 ألفا من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عاما، الذين كانوا قد حجزوا لقاح أسترازينيكا الشهر الماضي ولكن لم يتم تطعيمهم بعد بسبب نقص المعروض من اللقاحات. كما سيبدأ حوالي 110 آلاف من العمال الأساسيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، بمن في ذلك رجال الشرطة والإطفاء وضباط حرس السواحل، في تلقي لقاح فايزر لأول مرة اليوم الاثنين.وكان من المفترض أن يقوم هؤلاء الأشخاص بالحجز الشهر الماضي لكنهم فشلوا في القيام بذلك حيث تم حذفهم عن طريق الخطأ من قائمة الأشخاص المؤهلين.