الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

انخفاض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي بسبب قوة الدولار

Write: 2021-07-05 10:14:59

انخفاض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي بسبب قوة الدولار

انخفضت قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى كوريا الجنوبية بما يقرب من 2,4 مليار دولار في شهر يونيو، حيث أدت قوة الدولار الأمريكي إلى تخفيض قيمة الأصول غير الدولارية.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بلغت 454,1 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي، بانخفاض 2,35 مليار دولار عن الشهر الأسبق.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت الشهر الماضي حيث أدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى انخفاض قيمة العملات الأخرى عند تحويلها إلى دولار.
وبذلك ظلت كوريا الجنوبية في المرتبة الثامنة عالميا من حيث احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية شهر مايو، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من 3,2 تريليون دولار، وتلتها اليابان ثم سويسرا.




قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;