انخفاض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي بسبب قوة الدولار

انخفضت قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى كوريا الجنوبية بما يقرب من 2,4 مليار دولار في شهر يونيو، حيث أدت قوة الدولار الأمريكي إلى تخفيض قيمة الأصول غير الدولارية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بلغت 454,1 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي، بانخفاض 2,35 مليار دولار عن الشهر الأسبق.وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت الشهر الماضي حيث أدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى انخفاض قيمة العملات الأخرى عند تحويلها إلى دولار.وبذلك ظلت كوريا الجنوبية في المرتبة الثامنة عالميا من حيث احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية شهر مايو، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من 3,2 تريليون دولار، وتلتها اليابان ثم سويسرا.