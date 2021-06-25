لي كوانغ جيه يدعم جونغ سيه كيون في منافسات مرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة

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أعلن اثنان من المرشحين للرئاسة من الحزب الديمقراطي الحاكم، وهما "جونغ سيه كيون" و"لي كوانغ جيه"، أنهما سيدمجان معسكريهما مع دعم "لي" لـ"جونغ" في خوض الانتخابات الرئاسية العام القادم.وأعلن "جونغ" و"لي" عن هذا الاندماج صباح اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي في مقر البرلمان. وتعهد النائب "لي"، وهو نائب برلماني لثلاث فترات، بمساعدة "جونغ" في سباقه الرئاسي، مشددا على أن الحزب الديمقراطي يجب أن يفوز في الانتخابات ويظل في السلطة باعتباره الحزب الحاكم حتى تتمكن كوريا من المضي قدما برفاهية وسلام أكبر.ومن جانبه قال "جونغ"، الذي شغل منصب رئيس الوزراء سابقا، إنه قرر مع "لي" التكاتف لضمان فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات.ويتوقع المحللون أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي"، الذي يتصدر المتنافسين على الترشح باسم الحزب الحاكم، كما أنها قد تشير إلى بداية عمليات اندماج أخرى مماثلة.