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تم تغيير وضع كوريا الجنوبية من دولة نامية إلى دولة متقدمة.جاء ذلك بعد أن وافق 195 دولة عضو في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" UNCTAD بالإجماع على ذلك في دورته الثامنة والستين التي عقدت يوم الجمعة الماضي في جنيف.بموجب هذه الموافقة، تم تصنيف كوريا الجنوبية إلى مجموعة تتكون من الدول المتقدمة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد أن كانت في مجموعة الدول النامية الآسيوية والأفريقية.وبهذا، أصبح عدد الدول المدرجة في مجموعة الدول المتقدمة 32 دولة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تغيير وضع دولة نامية إلى دولة متقدمة على الإطلاق منذ تأسيس الأونكتاد عام 1964.جدير بالذكر أن حجم الاقتصاد الكوري قد احتل المرتبة العاشرة من بين دول العالم في العام الماضي، وأن النصيب الفردي من الدخل القومي لكوريا الجنوبية تجاوز نظيره لإيطاليا، وهي دولة عضو في مجموعة السبع.وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في شهر أكتوبر من عام 2019 أنها ستتخلى عن وضعها كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية.يقول لي تيه هو: السفير الكوري لدى جنيفمع قرار "الأونكتاد" هذا، من المتوقع أن تلعب كوريا الجنوبية رسميا دورا في الأمم المتحدة بوصفها دولة متقدمة.وبناء على ذلك، من المتوقع أن تكون كوريا الجنوبية مطلوبة بشكل أكثر من حيث المسؤليات والالتزامات كدولة متقدمة، ليس فقط في الشؤون الاقتصادية، بل وأيضا في القيم التي يتوجه إليها المجتمع الدولي، منها الديمقراطية وحقوق الإنسان.