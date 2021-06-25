أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية تسجل أعلى مستوياتها في 30 عاما

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سجلت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية في النصف الأول من هذا العام أعلى مستوياتها في 30 عاما على أساس النصف الأول.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 12.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار هذه المنتجات قد شهد ارتفاعا بنسبة 10.4% في شهر يونيو الماضي، مسجلا بذلك أعلى من 10% للشهر السادس على التوالي.وحسب المنتجات، قفزت أسعار البصل الأخضر بنسبة 156% في النصف الأول من هذا العام، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ عام 1994.كما ارتفعت أسعار التفاح بنسبة 54.3%، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، فيما شهدت أسعار كل من الكمثرى والخوخ ارتفاعا بنسبة 47% و43.9% على التوالي.وزادت أسعار البيض بنسبة 38.9%، وهي أعلى زيادة في 4 أعوام منذ عام 2017.ويرجع السبب في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية في النصف الأول من هذا العام إلى الأحوال الجوية السيئة وانتشار إنفلونزا الطيور.