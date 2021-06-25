الرئيس السابق للحزب الحاكم يعلن عن ترشحه لانتخابات الرئاسة

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أعلن رئيس الوزراء السابق والرئيس السابق للحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون" رسميا عن ترشحه لانتخابات الرئاسة.جاء هذا الإعلان عبر الفيديو في قناته على يوتيوب اليوم الاثنين، حيث تعهد "لي ناك يون" بتولي مهام رعاية أكثر دقة لمن يعانون من المصاعب.وكشف "لي"، في إعلانه عن نيته للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، عن رؤيته "الرفاهية الجديدة" التي تهدف إلى توفير الحد الأدنى من الرزق لجميع الناس بشأن الدخل والسكن والعمل والتعليم والخدمة الطبية والثقافة والبيئة.كما تعهد بزيادة حصة الطبقة الوسطى من نسبة 57% الحالية إلى 70%، وتحديد الحقوق في الحياة والأمن والسكن في الدستور، وتوضيح مفهوم الملكية العامة للأراضي.وفيما يخص الشؤون الخارجية، قال "لي" إنه سيتبع دبلوماسية القوة الناعمة التي تركز على الاقتصاد والثقافة، متعهدًا بجعل كوريا الجنوبية دولة قوية من حيث الثقافة من خلال التمويل الفعال للمشاريع الثقافية والترويج لها.