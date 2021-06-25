الرئيس مون يدعو مكتب الرئاسة والحكومة إلى الالتزام بالحياد السياسي

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أصدر الرئيس الكوري "مون جيه إين" تعليماته لمكتب الرئاسة والحكومة حيث دعاهما فيها إلى الالتزام الكامل بالحياد السياسي بشأن انطلاق جدول أعمال انتخابات الرئاسة القادمة.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمساعديه اليوم الاثنين، حيث أكد الرئيس "مون" على ضرورة أن يركز مكتب الرئاسة والحكومة جميع طاقتهما على تعزيز الحجر الصحي، وإنعاش الاقتصاد، وتحسين مستوى حياة الشعب.وقد بدأ الحزب الديمقراطي الحاكم سباقا لاختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة يوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي، فيما سيقيم حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي سباقه لاختيار مرشح له لانتخابات الرئاسة في أواخر شهر أغسطس القادم.وتهدف تعليمات الرئيس "مون" للحياد السياسي إلى تجنب مكتب الرئاسة والحكومة التدخل في الانتخابات ضمن الجهود الرامية إلى منع وقوع إدارته في حالة من سوء فهم لا داعي له مما قد يؤدي إلى تعطُّل تنفيذ السياسات خلال الفترة المتبقية من رئاسته.