كوريا الجنوبية تنجح في اختبار إطلاق صاروخ باليستي من صندل تحت الماء

Photo : YONHAP News

تبين أن الجيش الكوري الجنوبي اختبر بنجاح إطلاق صاروخ باليستي من صندل تحت الماء.وقال مصدر عسكري إن الجيش الكوري أجرى مؤخرا اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي من صندل تحت الماء، بعد أن نجح في إطلاق صاروخ مماثل من الأرض في أواخر العام الماضي.وسيتم تسليم غواصة "دوسان آن تشانغ هو" التي يبلغ وزنها 3 آلاف طن، والمعروفة بأنها مزودة بصواريخ باليستية، للبحرية الكورية قريبا.يشار إلى أن الجيش الكوري الجنوبي طوَّر صاروخا باليستيا يبلغ مداه حوالي 500 كيلو متر.ومن المعلوم أن كوريا الشمالية تقوم حاليا بتطوير غواصة جديدة تزن 3 آلاف طن قادرة على حمل 3 صواريخ باليستية على متنها.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت رسميا في المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم في شهر يناير الماضي عن بناء غواصة تعمل بالوقود النووي، وتطوير صواريخ باليستية تحمل رؤوسا نووية لإطلاقها من غواصات.