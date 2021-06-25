البحرية الكورية تشارك في مناورات بحرية تقودها الولايات المتحدة وأستراليا

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تشارك البحرية الكورية في مناورات بحرية مشتركة تقودها الولايات المتحدة وأستراليا واحدة تلو الأخرى.وطبقا لما ذكرته البحرية الكورية اليوم الاثنين، تشارك المدمرات الكورية والأمريكية واليابانية في مناورات "باسيفيك فانغارد" البحرية المشتركة التي ستُجرَى في المياه الأسترالية خلال الفترة من اليوم وحتى العاشر من يوليو الجاري.وتشارك كوريا الجنوبية في هذه المناورات بمدمرة "وانغ غون" التي يبلغ وزنها 4400 طن.وقالت البحرية الكورية إنها تشارك في هذه المناورات السنوية منذ عام 2019 لتعزيز قدرتها على العمليات المشتركة، مشيرة إلى أن هذه المناورات لا تستهدف دولة معينة.من جهة ثانية، ستشارك البحرية الكورية في مناورات "تليسمان سيفر" البحرية الأمريكية الأسترالية المشتركة التي ستجري في منتصف يوليو الجاري في المياه الأسترالية، بمدمرة.وقال المراقبون العسكريون إن المناورات البحرية التي تجريها الولايات المتحدة وأستراليا في المياه الآسيوية والباسيفيكية، تهدف إلى احتواء التوسع العسكري الصيني في المنطقة.