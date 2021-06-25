كوريا تعلن الطوارئ من المستوى الأول ضد الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية

Photo : YONHAP News

أصدرت الحكومة الكورية الجنوبية تحذيرا من هطول الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية من البلاد.وقالت وزارة الداخلية والسلامة أمس الاثنين إن مقرها المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة قد فعّل بشكل استباقي مستوى الطوارئ إلى المستوى الأول، وهو أقل مستوى في نظام الاستجابة للكوارث المكون من ثلاثة مستويات، في الساعة 6 من مساء أمس، للتعامل مع الأمطار الغزيرة والرياح القوية والأمواج العالية. وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية من البلاد حتى اليوم الثلاثاء، حيث تتحرك جبهة ثابتة على طول المناطق الساحلية الجنوبية باتجاه الشمال.وسوف تتلقى العديد من المناطق، بما في ذلك المناطق الجنوبية ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، ما بين 100 إلى 200 ملليمتر من الأمطار حتى اليوم الثلاثاء، مع بلوغ المعدل في بعض المناطق أكثر من 300 ملليمتر.كما أصدر المقر تعليماته إلى الوكالات ذات الصلة والحكومات الإقليمية بتعزيز أنظمة المراقبة والسفر في المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية في منطقتي "كيونغ سانغ" و"جولا".